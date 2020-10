Québec solidaire s'inquiète du manque de personnel à Ville-Marie

Québec solidaire s’inquiète de l'importante pénurie de main-d’œuvre qui engendre un bris de service au niveau des soins de santé dans la municipalité de Ville-Marie, en Abitibi-Témiscamingue.

Après l’annonce d’une découverture de service à l’unité mère-enfant de l’Hôpital de Ville-Marie, du 6 au 16 octobre, la députée solidaire Émilise Lessard-Therrien craint une autre rupture de service dans la région dans les semaines à venir.

«En début de deuxième vague, c'est profondément inquiétant qu'on manque tellement de gens, qu'on soit obligé de fermer des unités», s’est alarmée dans un communiqué la députée, vendredi.

«On a encore très peu de cas de COVID-19 dans la région et, malgré cela, on ne parvient pas à assurer l'ensemble de nos services de santé essentiels», a-t-elle déploré non sans s’interroger sur ce que sera la situation sur le terrain dans le cas où la deuxième vague frapperait de plein fouet.

«Les gens de ma région sont tannés de se faire traiter comme des citoyens de seconde zone parce qu'on ne leur fournit pas les services essentiels dont ils ont besoin au même titre que le reste du Québec», a dénoncé Mme Lessard-Therrien.

Au printemps 2019, le directeur de la maternité à La Sarre a été limogé à cause justement d’un bris de service causé par un manque de personnel.

«Un an et demi plus tard, le gouvernement n'a visiblement pas pris les moyens nécessaires pour régler le problème de pénurie d'infirmières en Abitibi-Témiscamingue», a regretté la députée de QS.