Sept-Îles: des investissements de 180 M$ aux installations de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire

TVA Nouvelles a eu un accès privilégié vendredi aux installations de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire à Sept-Îles. Propriété du gouvernement du Québec, ce centre de logistique pour l’industrie minière investit 180 millions $ pour moderniser ses installations et éliminer le rejet d’eaux usées dans l’environnement.

Deux importants joueurs de l’industrie minière utilisent actuellement les installations de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Tacora et Minerai de fer Québec y déversent et entreposent leur minerai de fer extrait de la fosse du Labrador en attendant leur chargement dans des navires. D’autres compagnies pourraient s’ajouter dans le futur et la Société s’y prépare.

«On essaie d’être prêt si des compagnies minières veulent faire de l’expansion ou s’il y a de nouvelles compagnies minières dans le nord», a indiqué Louis Gravel, président-directeur général de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire.

Des investissements de 180 millions $ provenant du gouvernement du Québec et d’entreprises privées sont en cours.

Un nouveau poste électrique est en construction et le réseau de distribution d’électricité est refait, un projet de 30 millions $.

Aussi, 20 millions $ sont injectés pour doubler la capacité de transport du chemin de fer.

Sur le plan environnemental, le site de Pointe-Noire vit une véritable transformation. Au cours des cinq prochaines années, les terres contaminées par l’ancien occupant du site, la minière Cliffs, seront traitées.

Aussi, d’ici quelques mois, le site sera entièrement imperméabilisé et les eaux de ruissèlement, de couleur rougeâtre, seront acheminées à l’usine de traitement avant son rejet dans l’environnement. La Société y investit 50 millions $.

«On a fait un méga bassin de décantation qui capte toutes les eaux de ruissèlement sur le site pour être capable de les traiter à l’usine de traitement. Il n’y aura plus d’eau rouge ni de contaminants déversés dans la baie de Sept-Îles.»

Quant à l’usine de boulettage, fermée depuis 2013, son avenir demeure incertain. Aucun projet de relance n’est en cours et le prix de la boulette n’est pas favorable à une reprise par une compagnie minière.

«La plupart des projets sont très peu viables et très peu intéressants. C’est pour ça qu’il n’y a personne qui montre de l’intérêt», a indiqué Louis Gravel.

«On évalue toutes les options. Mais il ne faut pas se cacher que l’usine était déjà en très mauvais état quand Cliffs est parti. Il y a plusieurs centaines de millions de dollars à investir à l’intérieur de l’usine. Avec le contexte économique et avec le prix de la boulette, je ne suis pas certain que c’est vraiment intéressant de développer un projet. S’il y a des gens intéressés, on va le regarder. Sinon, on va évaluer la possibilité de démanteler l’usine. Et avoir un site qui pourrait accueillir une autre usine.»

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire où travaillent 220 personnes n’occupe que 10 % des terrains qu’elle possède.