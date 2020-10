Tout ce que vous devez savoir sur Mario Kart Live: House Circuit

Après les Wiimotes et les Amiibos, Nintendo innove à nouveau. Le 16 octobre prochain, le géant japonais sortira sur les tablettes des magasins son tout nouveau jeu de la série Mario Kart qui joint une voiture téléguidée et le jeu vidéo. Pèse sur Start a eu l'occasion d’assister à un avant-goût du jeu et voici ce qu’il faut savoir.

Mario Kart Live: House Circuit risque d’être l’un des jouets les plus demandés au père Noël, cette année. Le jeu vous met aux commandes d’un kart téléguidé muni d’une caméra sur son dos. Cette caméra servira à imager la piste de course en réalité augmentée directement sur l’écran d'une Nintendo Switch. Propriétaires de Nintendo Switch Lite, ne soyez pas inquiets, Nintendo a tenu à assurer que le jeu fonctionne parfaitement sur la console compacte.

Le joueur pourra créer son propre circuit dans son environnement physique grâce aux arches numérotées, qui seront fournies dans le kit accompagnant la voiturette. La seule limite sera votre imagination!

Modes de course

Soyez sans crainte, les vitesses classiques - 50 cc, 100 cc, 150 cc et même 200 cc - ont été intégrées dans le jeu ainsi qu’à la voiture. Pour les amateurs de sensation forte, Nintendo a confirmé qu’à 200 cc, la vitesse de la voiture téléguidée peut monter jusqu’à 10 km/h.

Vous pourrez tester vos talents de conduite dans trois modes: Grand Prix, Contre la montre et multijoueur. Augmentez d’un cran la difficulté en activant l'option «Miroir» sur votre course, qui inversera l'image que la voiture envoie à la console.

Capture d’écran fourni par Nintendo

Pour les fidèles du drifting, soyez sans crainte, il est intégré dans le jeu. Il ne sera pas transposé sur la voiture physique, mais affectera sa vitesse et sa direction pour un résultat équivalent.

Multijoueur local

Le pilote pourra mettre au défi jusqu’à 3 autres joueurs locaux qui possèdent aussi leur propre kart. Il n’y aura pas de mode en ligne, puisque l’environnement du jeu comprend une vue directe sur votre espace de vie personnelle.

Il est à noter que, pour une sécurité supplémentaire, le lien entre la console et la voiture se fera par le Wi-Fi de la console, et que tant que les deux sont connectés, Internet sera mis hors ligne.

Bien que Mario Kart Live : House Circuit possède un mode multijoueur local, le jeu risque de répondre aux besoins de l’enfant plus solitaire.

Grâce à la réalité augmentée, le pilote pourra participer à des courses virtuelles contre les Bowser Jr et les Koopalings.

Capture d’écran fourni par Nintendo

Profession: Architecte de piste de course

Grâce aux quatre arches fournies, le joueur pourra non seulement dessiner sa propre piste de course, mais aussi avoir des items, des obstacles ou d’autres effets qui peuvent être assignés aux arches. Ces effets affecteront directement la direction et la vitesse de la voiture téléguidée. D’autres effets seront déverrouillés au fur et à mesure que vous progresserez dans le jeu.

Le nombre d’arches par piste est limité à quatre. On ne sera pas obligé d’utiliser toutes les arches en même temps, mais on ne pourra pas ajouter des arches supplémentaires.

Par ailleurs, Nintendo encourage fortement l’utilisation d’obstacles physiques légers sur les pistes de course qui ajouteront du piquant à votre expérience et à vos confrontations entre adversaires. Il est même tencouragé de construire les limites de la piste à l'aide d'objets pour plus de réalisme et de plaisir!

On ne sait pas si ces obstacles seront reconnus par la caméra et si ceux-ci affecteront l’intelligence artificielle contre laquelle on course en solo, cependant.

Capture d’écran fourni par Nintendo

Nintendo recommande de bâtir la piste de course dans une seule pièce de la maison, pour éviter les interférences entre la voiture et la console. Celles-ci qui pourraient être engendrées, par exemple, par un mur, la distance ou un meuble trop massif.

Dans la démonstration, on a pu noter que le joueur se trouve au milieu de la piste. On nous a confirmé que c’est le meilleur positionnement pour une connexion optimale par rapport à la voiture.

Il sera possible de jouer sur la télévision, avec votre Switch dans sa station d’accueil, tout en prenant compte des obstacles dans son périmètre.

Des courses à votre saveur

Les courses se dérouleront dans différents environnements, et les effets météo - comme la chaussée glissante due à la pluie ou la glace par exemple - affecteront directement votre conduite. On pourra donc courser sous la pluie, la neige, dans un monde de lave, sur la célèbre route arc-en-ciel et dans un monde en 8-bit.

Capture d’écran fourni par Nintendo

Il sera d’ailleurs possible de personnaliser aussi votre Mario ou Luigi dans le jeu. Des costumes et des voitures seront déverrouillés avec votre progression. Des animations propres au style de voiture que vous conduisez seront visibles dans votre écran. Toutefois, si vous jouez en multijoueur, les autres joueurs ne verront pas vos costumes ou voitures personnalisés.

Si votre pilote préféré est un autre personnage que Mario ou Luigi, il faudra faire le deuil d’avoir une voiture téléguidée à son effigie, puisque Nintendo n’avait malheureusement aucun commentaire à partager sur la participation des autres personnages de la franchise.

Capture d’écran fourni par Nintendo

Jeu gratuit à télécharger

La bonne nouvelle pour les familles et amis qui partagent tout: Mario Kart Live: Home Circuit sera gratuit à télécharger sur l'eShop, et la voiture ne sera pas verrouillée à une seule console.

Grâce à sa caméra, l’appairage se fait à l’air d’un code QR qui apparaîtra sur l’écran de la Nintendo Switch. Le prêt de votre voiture à un ami, pour qu’il puisse essayer le jeu, sera donc possible.

Capture d’écran fourni par Nintendo

Nintendo ne recommande pas d’utiliser la voiture à l’extérieur, sur des surfaces inégales, rocailleuses, accidentées ou en pente, puisque les roues ne sont pas conçues pour s’agripper à de telles surfaces. La compagnie recommande aussi d’utiliser la voiture au niveau du sol, plutôt qu’en hauteur, pour éviter des chutes qui pourraient endommager le jouet. La compagnie ne prévoit pas sortir d’accessoires pour modifier la voiture.

La durée de la batterie de la voiture sera d’environ 90 minutes, et l’indication du niveau d’énergie sera inscrite en haut à gauche de votre écran. La voiture se charge à l’aide du câble fourni dans le kit ou avec le chargeur de Switch.

La sortie de Mario Kart Live: House Circuit avec les karts à l’effigie de Mario ou Luigi est prévue pour le 16 octobre et se détaillera au prix de 129,99 $.

À REGARDER