Un resto suspendu pour 50 jours, mais il pourra livrer

Un resto de Boisbriand qui avait été fermé d’urgence par la Régie des alcools pour des manquements répétés aux règles de la Santé publique a écopé d’une suspension de 50 jours, mais il lui sera tout de même possible de livrer de la nourriture.

« J’accepte ma sanction et je suis satisfait que les régisseuses au dossier aient fait preuve d’empathie concernant la situation difficile dans le milieu de la restauration », a indiqué Yves Da Silva, propriétaire du Fogo Euro-Lounge, sur la Rive-Nord.

Son établissement a été fermé d’urgence par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) le 23 septembre. Il ne pourra rouvrir ses portes avant le 13 novembre, a tranché la RACJ en acceptant une proposition conjointe.

Or, tous les restaurants en zone rouge de la grande région de Montréal ont été obligés de fermer leurs portes pour 28 jours en raison du dernier décret gouvernemental pour essayer d’endiguer la propagation de la COVID-19, qui se fait à un rythme effréné. Ils peuvent préparer des commandes pour emporter ou pour livrer.

« J’espère pour tous mes collègues que ça ne va pas être prolongé et qu’ils pourront rouvrir normalement. Moi, ça va durer un peu plus longtemps vu la sanction », a précisé M. Da Silva, qui pourra effectuer de la livraison, sans toutefois vendre des boissons alcoolisées.

Manquements à répétition

Plusieurs manquements ont été constatés au Fogo par les policiers depuis le début de l’été : clients vus en train de danser ou de ne pas porter leur masque pour se déplacer dans l’établissement, distanciation physique inexistante, terrasse bondée, employés qui n’ont pas de masque et de lunettes de protection, ou qui les portent de manière déficiente, et absence d’un registre pour la clientèle.

« Je le redis, va falloir être encore plus sévère lorsque nous allons rouvrir. [...] J’ai pris plusieurs engagements devant la Régie à cet effet », a soutenu Yves Da Silva, rappelant qu’il n’était pas facile de « jouer à la police » avec les clients.

Mais la réouverture des portes du Fogo n’est pas assurée, alors que le contexte actuel pourrait causer une faillite.

« Lance un 25 cents dans les airs, on va avoir la réponse. On va se retrousser les manches et on va tout faire pour que ça fonctionne », a conclu le restaurateur.