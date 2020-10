Une commande claire, nette et précise

Selon le premier ministre François Legault, la situation passe d’« inquiétante » à « critique ». Il a raison. La deuxiè-me vague de COVID‐19 monte rapidement. Seulement hier, on annonçait 16 autres vies fauchées.

D’où l’annonce mercredi d’une nouvelle série de mesures plus coercitives pour tenter de ralentir la course du virus. Incluant des amendes élevées et des pouvoirs élargis octroyés aux policiers. Enfin !

Le but est d’intervenir auprès de ceux qui, de bonne foi ou pas, refusent de respecter les consignes sanitaires. La persuasion pour eux ayant échoué, ne reste plus que la coercition.

On peut, certes, disconvenir de telle ou telle mesure. Le débat démocratique doit se faire sans contraintes. Il n’en reste pas moins que cette fois-ci, la commande générale est claire, nette et précise : réduire au maximum nos contacts sociaux. Des vies sont en jeu.

Ne reste que la coercition

Il le faut d’autant plus qu’au Québec, la première vague fut beaucoup plus meurtrière que dans le reste du pays. Hormis pour le confinement rapide, au gouvernement et à la Santé publique, trop de décisions furent tardives.

Obligé aussi de faire avec la pénurie de main-d’œuvre et l’héritage toxique des « réformes » Barrette, le manque ahurissant de préparation dans les CHSLD et résidences privées pour aînés a fait le reste.

François Legault le sait. Ça se voit dans son regard de plus en plus assombri.

L’échec ne doit pas se répéter. Force est néanmoins de constater qu’ici comme ailleurs, le fardeau de la gestion d’une pandémie persistante se fait lourd pour tous les gouvernements.

Ils sont fatigués. Plein de citoyens sont fatigués. Combien parmi nous vivent une détresse économique et/ou émotive ? Combien verront leur cancer non diagnostiqué à cause du « délestage » de soins dans le système de santé ?

Sang neuf

Parce que le virus gagne du terrain, d’autres mesures seront nécessaires. Le mode insidieux de sa transmission n’exige-t-il pas qu’on impose le port du masque à l’intérieur des classes ? Les experts sont nombreux à le demander---.

Au Québec, au moins trois fois plus d’écoles qu’en Ontario comptent des cas d’infection à la COVID-19. En Ontario, le port du masque est obligatoire en classe de la 4e à la 12e année.

L’Ontario a bougé parce que le virus étant hyper contagieux, le danger de l’exporter des classes à la communauté, et vice-versa, est réel. Or, comme au printemps sur le port du masque dans les commerces et transports publics, le directeur de santé publique, Horacio Arruda, tergiverse.

Quand les autorités hésitent trop, le Québec perd à chaque fois un temps précieux. Si les enfants et ados en Ontario peuvent porter le masque sans en souffrir de manière indue, pourquoi penser qu’au Québec, les nôtres en seraient incapables ?

Après six mois d’une crise sans date de péremption encore prévisible, je persiste et signe.

Le temps d’un ajout de sang neuf dans la « cellule de crise » du gouvernement n’est-il pas venu ?

Que ce soit la Dre Joane Liu ou d’autres, les personnes aptes à y apporter un regard neuf et une expertise solide ne manquent sûrement pas au Québec.