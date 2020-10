Vol abattu en Iran: Ottawa forme une équipe d’enquêteurs

Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi la formation d’une équipe d’enquête médico-légale concernant le vol abattu en janvier dernier d’Ukraine International Airlines, qui a fait 176 victimes, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents.

«D’importantes questions subsistent sur les circonstances entourant les causes de la tragédie», a fait savoir vendredi le ministère des Affaires étrangères, soutenant que «les familles et les proches des victimes méritent de connaître la vérité».

La création de cette équipe est une recommandation de l’ex-ministre Ralph Goodale, maintenant conseiller spécial du premier ministre Justin Trudeau dans le dossier de la tragédie du vol PS752.

Dirigée par Jeff Yaworski, ex-directeur adjoint au Service canadien du renseignement de sécurité, l’équipe est formée de fonctionnaires de plusieurs ministères et d'organismes fédéraux possédant des compétences et une expertise pertinente.

Elle collectera et analysera les informations, les preuves et les renseignements disponibles sur le drame du vol PS752, et conseillera le gouvernement sur leur fiabilité et leur valeur probante.

«L’équipe d’enquête nous aidera à examiner de plus près cette tragédie et à en découvrir les causes, pour les familles et proches des victimes, a confié François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères. C’est une étape supplémentaire dans les processus de transparence visant à demander des comptes au régime iranien et obtenir justice pour les familles des victimes.»

Le vol PS752 avait été abattu par erreur le 8 janvier 2020 par un missile sol-air iranien peu après son décollage de Téhéran.

«Le Bureau de la sécurité des transports du Canada s'acquitte assidûment de ses fonctions officielles en ce qui concerne l'enquête de sécurité menée par des experts, a ajouté Ralph Goodale. Mais ce travail ne porte pas sur les questions importantes touchant les faits et la responsabilité ultime pour cette catastrophe.»