BELLEFEUILLE, Serge



À Mirabel, le 29 septembre 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Serge Bellefeuille.Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Brouillette, ses enfants Éric (Nachée Domon) et Marie-Josée (Pierre-Antoine Sauvé), ses petits-enfants adorés Mickaël, Charles-Antoine, Jean-Christophe, Jérémy et Jasmine, sa soeur Johanne (François), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 octobre 2020 de 10h à 14h au salon de laUne liturgie aura lieu au salon à 14h suivie de la mise en niche au Columbarium de Saint-Jérôme.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec (distanciation de 2 mètres, port du masque ou du couvre-visage obligatoire et respect de la limite requise de 25 personnes présentes dans la salle au même moment).