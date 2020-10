BRABANT DUBÉ, Jeanne d'Arc



À Montréal, le 17 septembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Brabant.Elle laisse dans le deuil son époux, Michel Dubé, ses enfants Isabelle (Ronald Labelle), Pascale (François Lacroix) et Patrice (Johanne Ritchie), ses petits-enfants Alexandra, Maxime, Geneviève, Francis, Dany, Marianne, Marie-Christine, Laurie et Clodie, et leurs conjoint(e)s, ses arrière-petits-enfants Florence, Arielle, Alexis, Emrik et Amyra, ses frères et soeurs Marcel, Geneviève, Henriette et David, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses collègues de travail du Collège St-Jean-Vianney ainsi que de nombreux amis.Tout en respectant les règles de distanciation sociale, la famille vous accueillera le jeudi 8 octobre 2020 de 13h30 à 16h à la:Les funérailles auront lieu dans l'intimité de la famille immédiate le samedi 10 octobre 2020 à 14h en église catholique de la Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, 1847 Boul. Gouin Est, Montréal, QC, H2C 1C8.Étant donné les circonstances actuelles de la COVID-19, pour tous ceux et celles qui ne pourront pas être présents, la famille vous invite à partager ce moment avec elle via ce lien Zoom(ID de réunion: 898 1954 0907)https://us02web.zoom.us/j/89819540907