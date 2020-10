BOUCHARD, Nicole



À Verdun, le 17 septembre est décédée à l'âge de 78 ans, Mme Nicole Bouchard, épouse de Fernand Thériault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne, Sylvain (Josée) et Patrice, ses petits-enfants: Mickael (Maxime), Julie-Kim, Francis (Marie-Laurence), Alix et Bénédicte son arrière-petite-fille Charlie, sa soeur Huguette ainsi que plusieurs parents et amis.Un service religieux aura lieu en la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Verdun, le samedi 10 octobre 2020, en présence des cendres.Afin de respecter les règles de la santé publique, la cérémonie sera privée. La famille en est désolée.LAURENT THÉRIAULT514-769-3867