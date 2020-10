ROY, Paul



C'est avec une immense tristesse et suite à un long combat acharné de sa part que nous vous annonçons le décès de M. Paul Roy de Brossard, époux de Mme Marguerite Corriveau et fils de feu Albert Roy et de feu Octavie Lemieux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: feu Jean, Simon (Lyne Maurier) et Sylvain (Marie-Josée Leblanc), ses petits-enfants: Elizabeth, Émile, Charlotte et Alexandre, son frère Louis (feu Juliette Lemieux). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, amis et voisins.Il rejoint ses frères défunts Jérôme Roy (Marie-Berthe Gaudreau) et Normand Roy (Pauline Langlois), de Millbury Massachusetts, Fernand Roy (Rolande Harbour), Camile Roy (Marie-Paule Plante) ainsi que sa soeur feu Lorette Roy.Dans les circonstances actuelles causées par la pandémie, la famille célébrera les funérailles à une date ultérieure. Celle-ci vous sera communiquée en temps et lieu par la famille.