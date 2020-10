20 émissions pour satisfaire tous les appétits

Des émissions qui se consacrent à la cuisine, il y en a pour tous les goûts. En voici quelques-unes à vous mettre sous la dent.

La cuisine simplifiée

Ricardo

Véritable empire de la cuisine au Québec, Ricardo Larrivée est un pédagogue et un communicateur formidable. Chef chroniqueur aguerri, il est devenu un des animateurs les plus aimés en plus d’accompagner bon nombre de Québécois dans la préparation de leurs repas. Celui qui possède des boutiques, des accessoires de cuisine, des magazines, des livres, une plateforme web et un vignoble, en est à sa 17e saison à la barre de son émission éponyme. On n’a jamais trop de recettes !

► Du lundi au vendredi 11 h sur ICI Télé

5 chefs dans ma cuisine

Marina Orsini aime les gens et aime la bouffe. Ça se sent. Elle nous offre ici un concept tout simple, sans prétention, qui nous propose un voyage culinaire, des recettes faciles à réaliser et un plaisir contagieux. Chaque jour, elle reçoit un chef qui cuisine autour d’un thème : sans viande, manger local, cuisine en quantité, cuisine du monde et recevoir. Pour éviter la routine sans se casser la tête.

► Du lundi au vendredi 11 h 30 sur ICI Télé

Savourer

La nutritionniste Geneviève O’Gleman a fait sa marque avec des recettes simples, nécessitant peu d’ingrédients et surtout santé. Son but ? Nous simplifier la vie, particulièrement les soirs de semaine, sans sacrifier ce qui est bon pour notre organisme et pour nos papilles. Elle a récemment lancé une plateforme web, continue à publier des livres et anime maintenant en solo. Outre des recettes, Geneviève transmet des trucs pour s’organiser et rester sensible à l’environnement. Elle est aussi une pro de la récup alimentaire pour éviter le gaspillage et préparer deux repas en un.

► Vendredi 16 h sur ICI Télé

Moi j’mange

Préoccupé par la santé et le local, Stéphane Bellavance anime pour une deuxième saison ce rendez-vous avec des cultivateurs d’ici, démystifie de fausses croyances sur l’alimentation et considère l’art de bien manger comme un tout pour atteindre un bon équilibre de vie. Une place est consacrée au bio, au végétarisme et au végétalisme pour apprivoiser ceux que ces concepts effraient.

► Mardi 19 h 30 à Télé-Québec

K pour Katrine

Katrine Paradis est une maman qui a dû composer avec les allergies de ses filles. Elle a su développer une expertise d’abord pour les dents sucrées et pour ne pas se priver de bien manger et d’offrir des plats savoureux à sa maisonnée. Aujourd’hui, elle est à la tête d’une marque alléchante qui propose des solutions de remplacement au gluten et aux produits laitiers. Avec sa fille, elle propose dans cette série web des recettes faciles et originales.

► Diffusé sur Vero.tv (dans l’Extra d’ICI Tou.tv)

Partager une bonne table

Station potluck

Une formule conviviale qui réunit les chefs Stefano Faita et Hugo St-Jacques et l’animatrice Émilie Fournier. On y concocte des plats inspirés des goûts, des souvenirs et des envies d’un invité. Un concept agréable, chaleureux, rempli de bonnes idées, de découvertes et d’anecdotes savoureuses.

► Jeudi 21 h à Zeste

Coup de food

Sébastien Benoît anime cette émission chaleureuse qui met en valeur le milieu de la restauration. On y fait de belles découvertes grâce aux coups de cœur des personnalités connues qui l’accompagnent. La 6e saison vient d’être tournée en distanciation, ce qui n’enlève rien au plaisir de voir de bons plats, sans piger dans l’assiette de l’autre. Magalie Lépine-Blondeau, Sophie Prégent, Sam Breton, Fabien Cloutier et Patrice Michaud vont nous transmettre leurs adresses préférées. On prend des notes pour pouvoir se délecter à notre tour dès la réouverture des restaurants ou encourager les chefs qui proposent des versions pour emporter.

► Vendredi 22 h dès le 9 octobre à Zeste

Curieux Bégin

Christian Bégin, acteur, auteur, animateur, épicurien et amoureux du terroir s’est développé un créneau culinaire misant sur la simplicité, le partage et la découverte. Il vient de fêter ses 12 ans à la barre de l’émission qui a vu naître des expressions mythiques, des balades en scooter et des rencontres chaleureuses.

► Jeudi 22 h à Télé-Québec

L’avant-match des foodies

Le chef Martin Juneau et l’animateur Patrick Marsolais sont amis. Ils partagent leur passion pour la bonne bouffe. Ils nous proposent une formule 5 à 7 conviviale, où l’on parle sport, où l’on revisite des plats qui se dégustent bien devant un match, tout en prenant un petit verre.

► Mercredi 21 h à Zeste

Sur le pouce

Benoît Roberge est un véritable épicurien, comme en témoignent plusieurs de ses projets. Ici, il visite des casse-croûtes à travers le Québec pour en découvrir et en goûter les spécialités. Ce concept s’inscrit dans une démarche qui se rapproche du documentaire, une tendance bien installée dans les émissions culinaires qui nous permet de voir du pays et d’avoir accès aux gens. D’autant plus important en cette période de pandémie.

► Vendredi 20 h à Zeste

Le plaisir de la compétition

Les chefs

Véritable référence en la matière, Les chefs proposent depuis 10 saisons une compétition particulièrement relevée. Les apprentis-chefs sont confrontés au temps, à des ingrédients moins connus, à l’intégration du travail d’équipe et à bien des défis qu’annonce Élyse Marquis pour les déstabiliser. On s’attache aux concurrents. La grande qualité de la compétition est aussi son côté pédagogique amené par le chef Daniel Vézina et les juges Pasquale Vari, Jean-Luc Boulay et Normand Laprise.

► Diffusé sur Ici tou.tv

BBQ en boîte

La compétition devait prendre une autre forme, mais les producteurs de l’émission ont rapidement soumis ce concept pour répondre de la situation. Le maître du grill Steven Raichlen ne pouvant traverser la frontière, il livre ses défis dans une boîte à des participants qui peuvent bénéficier de la présence de Bob le Chef. Fort sympathique !

► Mercredi 21 h 30 à Zeste

Un souper presque parfait

Énorme succès des 5 à 7 de V, ce format bien adapté fêtait récemment sa 1000e émission. Chaque semaine, cinq inconnus se reçoivent à tour de rôle à souper. Chacun est jugé par les autres sur la qualité de son repas et la convivialité de l’ambiance. Les commentaires d’André Ducharme sont succulents. La 12e saison vient de débuter.

► Du lundi au vendredi 18 h sur Noovo

Face-à-face familial (Family Food Fight)

Cette téléréalité australienne unit famille et nourrir, deux naturels. Six familles s’y affrontent en relevant des défis culinaires inspirés des plats du quotidien et des spécialités familiales. 100 000 $ sont en jeu.

► Lundi 21 h à Zeste

La cuisine-spectacle

Gordon Ramsay : 24 h en enfer (Gordon Ramsay’s 24 hours to Hell and Back)

Ce chef est un as de la cuisine-spectacle avec son franc-parler, ses répliques assassines et son visage impassible. Dans ce concept qui flirte avec son Hell’s Kitchen, il visite des restaurants américains en difficulté afin d’en trouver les failles et d’éviter la faillite à leurs propriétaires. Certains se souviendront qu’il n’a pas réussi, dans la vraie vie, à redorer le Laurier BBQ il y a quelques années.

► Jeudi 22 h à Zeste

American Barbecue : le grand défi (American Barbecue Showdown)

Des pièces de viande dignes de Fred Caillou, c’est possible et c’est ce que cuisinent huit passionnés de barbecue qui ne sont pas à leurs premières armes pour nous surprendre. Si certains morceaux peuvent s’avérer indécents, il faut reconnaître que d’autres ont l’air juteux et savoureux.

► Diffusé sur Netflix

Eddie dévore l’Amérique (Eddie Eats America)

Élu l’homme le plus fort du monde en 2017, Eddie Hall doit manger 12 000 calories par jour pour maintenir son gabarit. En quête de nouveaux records, il fait le tour des États-Unis à la recherche de repas gargantuesques. Il ingurgite sous l’œil des gens qu’il rencontre des kilos de viande, de crêpes, des burgers, à nous en donner mal au cœur.

► Samedi 21 h 30 à Zeste

Opération sabotage (Cutthroat Kitchen)

C’est ce qu’on pourrait qualifier de compétition antisportive. Ici, quatre chefs doivent s’affronter dans la préparation de plats gastronomiques. Or, chacun dispose d’une cagnotte qu’il peut dépenser afin de nuire aux autres ou de s’avantager en achetant des privilèges pour mettre du piquant dans la joute.

► Mardi 17 h à Zeste

Impossible n’est pas gâteau (Extreme Cake Makers)

Les émissions démesurément sucrées attirent beaucoup l’attention. Plusieurs d’entre elles mettent l’accent sur des desserts démesurés. Celle-ci, je l’avoue, s’avère impressionnante. Certains des gâteaux ressemblent à s’y méprendre à des animaux, d’autres sont fourrés de façon plus spectaculaire que la Caramilk, sans compter ceux qui ne rentrent pas dans un four conventionnel !

► Mardi 19 h à Zeste

Pot et casseroles (Cooked with Cannabis)

Cette compétition culinaire particulière oppose des chefs qui cuisinent avec le cannabis. Ceux-ci doivent concocter un repas trois services à une tablée de juges invités qui, doit-on le dire, finissent l’émission un peu... high ! Le gagnant remporte 10 000 $.

► Diffusé sur Netflix