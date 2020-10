CHEVALIER, Paul



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de Paul Chevalier à l'âge de 81 ans au Centre d'hébergement de Farnham, le 28 septembre 2020 des suites d'une maladie neuro-dégénérative.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée depuis 60 ans Suzanne Laurin, sa fille adorée Martine Chevalier (François Sauvageau) ainsi que son cher petits-fils Rémi Sauvageau (Jean-François Agostino).Lui survivent ses soeurs, Thérèse, Gabrielle, Yvette (Antoine Beauchamp) et Henriette (feu Fred Lebrun) ainsi que les membres de sa belle-famille, Denise (Claude Brassard), Claudette (Jean-Guy Fafard), Monique (feu Raymond Dupont), Marc (Odette G. Morin) et Johanne (Pierre Laroche) sans oublier de nombreux neveux, nièces, plusieurs cousins, cousines et autres parents et amis.Sous la direction du salon funéraireFARNHAM J2N 2W8Tél.: 450-293-4474farnham@desourdy.ca www.desourdy.cala mise en place au columbarium Désourdy se fera en toute intimité.Des remerciements à toute l'équipe de soins de l'unité 2 pour leur dévouement et leur respect envers Paul durant son séjour au Centre d'hébergement de Farnham.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en faisant un don à la Fondation Les Foyers Farnham. Formulaires disponibles au salon ou au https://fondationfoyersfarnham.org/