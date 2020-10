LÉGARÉ née Lahaie, Thérèse



À Saint-Jérôme, le 30 septembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée paisiblement Mme Thérèse Lahaie, épouse de feu M. Pierre-Paul Légaré.Elle laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Serge) et Sylvie, ses petits-enfants Maxime et Audrey, sa soeur Jacqueline, sa belle-soeur Lise, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 10 octobre en l'église de Saint-Colomban, à 11h et de là, l'inhumation suivra au cimetière du même endroit.La direction des funérailles a été confiée à la :Votre présence à l'église doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire, de plus une limite de 25 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.