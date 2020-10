LALONDE, Michel



De Saint-Colomban et autrefois de Laval, le 25 septembre 2020, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Michel Lalonde, conjoint de Nicole Théorêt.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Audrey (Mathieu), sa petite-fille Megan, son fils Alexandre (Laurianne), son frère Richard, ses soeurs Carole (Ronald) et Johanne (Claude) ainsi que ses neveux et ses nièces.La famille accueillera parents et amis le dimanche 11 octobre de 14h à 17h au Mausolée Saint-Martin, édifice à l'arrière du complexe funéraire