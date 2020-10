AYOTTE, Michelle



Le 22 septembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Michelle Ayotte. Elle est allée rejoindre son fils Michel et sa fille Carole.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle, Normand (Céline), France (Dean) et Christian (Joliane), ses petits-enfants Samira et Cédric, son arrière-petit-fils Nolan, sa soeur Nicole, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Un rassemblement aura lieu à une date ultérieure.Des dons en sa mémoire pourront être faits à l'Association pulmonaire du Québec.www.maisonfuneraireroussin.com