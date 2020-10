GOHIER, Mario



À Saint-Jérôme, le 19 septembre 2020, est décédé à l'âge de 56 ans Mario Gohier, fils de Monique Cadieux et de feu Réjean Gohier.Il laisse dans le deuil son fils Jonathan (Claudia), sa petite-fille Léana, sa conjointe Christine Beauchamp, ses enfants Sophie (Sylvain), Yvan (Patricia), Sonia (Jessie) et ses petits-enfants Joliane, Jérémy, Dylan et Shelby Linn, beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que son frère Maurice (Lucille), ses soeurs Marielle, Sylvie (Daniel) et Céline (Éric), ses neveux et nièce et de nombreux parents et amis.Conformément à ses volontés, il ne sera pas exposé et il n'y aura pas de funérailles.