PELLETIER, Marie-Paule



À Montréal, le dimanche 27 septembre 2020 est décédée, à l'âge de 90 ans, Marie-Paule Pelletier, épouse de feu Armand Bertrand.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Suzanne Pelletier, Marguerite Pelletier, feu Reine Pelletier, feu Orietta Pelletier et feu Dolores Pelletier, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 17 octobre 2020 à compter 13h, suivi des funérailles à 14h.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le port du masque ou couvre-visage est obligatoire.