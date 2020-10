PINARD, Gisèle (née Lebeau)



À son domicile, le 1er octobre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Gisèle Lebeau, épouse de feu M. Claude Pinard, demeurant à Rawdon, autrefois de Ste-Julienne.La défunte laisse dans le deuil sa fille Guylaine (Yves Lachance), ses fils Ronald (Francine Lahaie), Daniel (Lucie Audy) et Sylvain (Nathalie Grenon), ses petits-enfants et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, son frère, son beau-frère et ses belles-soeurs, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église de Ste-Julienne (2431 rue Victoria), le jeudi 8 octobre à 14h. Inhumation au cimetière de Ste-Julienne.Nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la Santé publique qui seront mises en place. Port du couvre-visage obligatoire.COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE MONTCALMGaston Pothel - 450-839-3450