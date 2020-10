BLONDIN, Yves



Au CHUM, est décédé le 10 avril 2020 à l'âge de 82 ans, M. Yves Blondin, demeurant à Montréal, fils de feu Paul Blondin et de feu Phoébé Meunier. Il laisse dans le deuil sa conjointe Monique Théorêt, ses soeurs Josée et Suzanne, ses frères feu Claude (Vivina Ramirez), Jacques (Micheline Marsolais) ainsi que nombreux neveux et nièces.Il aura été à l'emploi de la Caisse Populaire de Saint-Alphonse d'Youville durant 35 ans.Il tenait à remercier tout spécialement Monique d'avoir été à ses côtés durant les moments les plus difficiles.Des dons à la Société canadienne du cancer et à la Société de l'arthrite seraient appréciés.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu le vendredi 9 octobre 2020 à 11h30 en l'église St-Viateur, 1175 av. Laurier O, Outremont et de là au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.