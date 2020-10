BLANCHET, Raynald



De Saint-Augustin, Mirabel, le 30 septembre 2020, à l'âge de 70 ans est décédé M. Raynald Blanchet, époux de feu Marguerite Desbiens.Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain et Karine (Pier-Olivier Létourneau), ainsi que ses 6 petits-enfants, Sabrina, Leanne, Arrianne, Eva, Logan et Olivia, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ses voisins adorés et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 10 octobre de 13h à 17h au complexe funéraire :SAINT-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec en regard à la distanciation, du lavage des mains, du port du masque obligatoire et du nombre de personnes en salon (25).