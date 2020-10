DESROCHES, Jacques

Décédé le 15 septembre 2020 entouré d'amour, il poursuit sa route et reste présent dans le coeur de son épouse Lise Robillard, ses trois enfants et ses huit petits-enfants : Martin (Guylaine Frigon) et Jade, Line (Serge Dauphin) et Thierry, Ariane, Tristan, Maëlle, France et Alexandra, Sabrina, Daphné, son filleul Pascal Desroches, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, son oncle et ses tantes, tous ses neveux et nièces, cousins, cousines, voisins, amis, ainsi que ses employeurs et compagnons de travail qui ont ensoleillé sa vie.



Grand merci à toute l'équipe de l'unité des soins palliatifs du Centre Champlain (Brossard) pour leurs bons soins, leur support et leur dévouement.



À notre grand regret, il n'y aura aucun rassemblement intérieur en raison de la pandémie.

La famille vous accueillera à 9h15 le samedi 10 octobre devant l'église de la paroisse de St-Hubert (5310 Chemin Chambly, St-Hubert) pour l'inhumation qui aura lieu à 9h30 au cimetière de la paroisse, situé à l'arrière du presbytère.



