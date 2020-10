ÉTHIER, Guy



À Montréal, le 26 avril 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Guy Éthier, époux de Mme Lise Vadeboncoeur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Jessica) et Katerine (Sylvain), ses petits-enfants Marilou, Valérie, Victoria, Jean- Sylvain, Pascale et Emmanuelle, son frère Jean-Léon (Denyse), sa soeur Louise, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919WWW.ALEXANDRENICOLE.COMle samedi 10 octobre de 10h à 11h30.