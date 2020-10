MORIN, Thérèse



À Montréal, est décédée le 23 septembre 2020, à l'âge de 92 ans, Madame Thérèse Morin, épouse de feu Wilfrid Laprise.Elle laisse dans le deuil ses filles Diane (Pierre Melançon) Sylvie et Lyne, ses petits-enfants Edith, Anne, Sarah, Maxime, Tommy, Patricia, Victor et Janie; son arrière-petite-fille Elizabeth ainsi que ses frères Patrick et Gilles, neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu en toute intimité, suite aux recommandations de la Santé Publique en regard à la distanciation.