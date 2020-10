GASCON, Réjean



Paisiblement et entouré de sa famille, Réjean Gascon est décédé le 29 septembre 2020 à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Paquin, ses fils Éric (Nathalie Denis), Martin (Hélene Sigouin), ses petits-enfants Jonathan, Alexandre (Andrée-Anne), David-William, Sarah et Karl-Antoine, son arrière-petite-fille Emy-Jade, ses soeurs feu Marie-Claire (feu Lucien), Gisèle (feu Maurice), Paulette, Claudette (Charles), ses frères feu Jean-Claude (feu Jacqueline), feu Gaétan (feu Jeanine), Ghyslain (Andrée), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 7 octobre 2020 dès 11h à la:DESROSIERS & FILS INC.676 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (ST-ANTOINE), QC J7Z 4M5Les funérailles auront lieu le mercredi 7 octobre 2020 à 14h à l'église St-Antoine (705 boul. des Laurentides, St-Jérôme, QC, J7Z 4M6), en présence de la famille immédiate.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.Considérant les contraintes de Santé publique actuelles, un nombre de 25 personnes est autorisé. Nous recommandons le port du masque et de respecter la distanciation.