BOLDUC, Adrienne



À Montréal, le 8 avril, à l'âge de 93 ans, est décédée Adrienne Bolduc, épouse de feu Marcel Roberge.Fille aînée d'Émilia Gauthier et d'Alphonse Bolduc, elle fut précédée dans la mort par sa fille Patricia Cloutier; ses frères et soeurs: Denis, Réal, Joseph, Jeannine, Gertrude, Aline, Sr Marie-Ange, Noëlla et René.Elle laisse dans le deuil sa fille Hélène Roberge (Gallo Diallo), sa petite-fille Stéphanie Dyell et son arrière-petit-fils Nathaniel; ses frères et soeurs: Michel, Victorien (Huguette Lemelin), Diane (Réjean Doyon), Thérèse (Gaston Falardeau) et Cécile (Victor Berreby); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.Les funérailles seront célébrées le vendredi 16 octobre à 14h, à l'église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, 1 de Fatima, Beaupré.Le tout se déroulera dans le respect des consignes de sécurité de la santé publique.