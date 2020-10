DESJARDINS, Denis



De Sainte-Thérèse, le 29 septembre 2020, à l'âge de 88 ans est décédé paisiblement et entouré des siens M. Denis Desjardins, époux de feu Claire Busque.Il laisse dans le deuil ses enfants, Anne (Marc), Pierre et Charles (France), ses petits-enfants, Amélie, Marie-Noël (Kevin), Alexandre, Gabriel et Émy, ainsi que ses arrière-petits-enfants, Olivya et William.Il laisse également, son beau-frère, ses belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, tout se déroulera dans l'intimité de la famille.Il fut confié au :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934