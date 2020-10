BOYER, Réjean



De Salaberry-de-Valleyfield, natif de Saint-Rémi, le 25 septembre 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Réjean Boyer.Il laisse le deuil son fils Steve (Véronique), ses petits-fils Mathieu et Olivier, ses soeurs Huguette (Jacques), Fleurette, Lise (Louis), Gloria (Michel), Henriette (Yvon), Mireille et Ginette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire450-632-1515En raison des circonstances particulières, il n'y aura aucune cérémonie. Cependant, l'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Rémi le samedi 10 octobre à 13h30.