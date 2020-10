DESLIÈRES, Conrad



À Montréal, le 26 septembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Conrad Deslières, époux de feu Mariette Brunelle.Il laisse dans le deuil, ses enfants, Mireille (Luc Bonin), René et Carole (Marc Lagacé), ses petits-enfants, Marc, Nicolas, Marilyne et Simon, ses arrière-petits-enfants, Claudia et Émile, ses frères, Aurèle, Éloi et Rosaire, sa belle-soeur Janine, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Vu la situation sanitaire actuelle, la famille lui rendra un hommage dans l'intimité à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.