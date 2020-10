LÉGARÉ, Frère Bruno S.C.

(Frère Romain)



Au C.H.U.S.-Fleurimont de Sherbrooke, le mercredi 30 septembre 2020, est décédé à l'âge de 95 ans et 4 mois (77 ans de vie religieuse), le frère Bruno Légaré s.c. (Frère Romain). Il est décédé des suites d'une fracture du rameau du bassin causée par une chute. Notre confrère a oeuvré pendant soixante-cinq ans à Madagascar.Outre ses confrères religieux, le frère Bruno Légaré laisse dans le deuil sa soeur Étiennette (feu Marcel Proulx) et son frère Yves, s.c., ainsi que des neveux et nièces. L'ont précédé dans la mort ses frères et soeurs Édith (feu Fernand Carignan), Laval (feu Marguerite Gagnon), Jacques, Jeanne d'Arc (feu Clément Poisson), Yvette (feu Jean-Marie Trépanier) et Valmont (feu Irène Morin).La célébration des funérailles aura lieu à la Maison de Sherbrooke à une date indéterminée à cause de la pandémie. Ses cendres seront alors déposées dans le cimetière communautaire de Sherbrooke.