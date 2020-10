DUMULONG, Claudette



À Lachenaie, le 30 avril 2020, à l'hôpital Pierre-LeGardeur, est décédée à l'âge de 80 ans, Claudette Dumulong, épouse de Gilles Blouin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Dany), feu Pierre, Alain (Marie-Ange), Nathalie (feu Gerry), sa soeur Mariette Dumulong, ses petits enfants David, Ariane, Fabien et Eddy, beaux-frères Jean-Guy et Michel, belle-soeur Colette, oncle Jean et Liette Bélanger ainsi qu'oncle André et Hortense Provost, neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s.Merci à Noëlla English, la famille Gélinas et la famille Bernier.La famille recevra les condoléances au :L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infole samedi 10 octobre de 13h à 16h, suivi de l'inhumation des cendres au cimetière de L'Assomption.NB : Le port du couvre visage et la distanciation sociale sont obligatoires.