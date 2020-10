Allemagne: des milliers de personnes attendues pour des rassemblements anti-masques

Des milliers d'opposants au port du masque et aux mesures de restrictions contre la pandémie sont attendus à Constance, dans le sud-ouest de l'Allemagne, pour un week-end de protestations sous haute protection policière face aux craintes de débordements.

Temps fort attendu de ce samedi: une immense chaîne humaine doit être organisée sur les bords du lac de Constance à l'initiative de «libres penseurs», un rassemblement hétéroclite d'opposants aux mesures liées à la pandémie de COVID-19 qui ont déjà tenu deux manifestations avec des dizaines de milliers de personnes à Berlin durant l'été.

Leur objectif est de rassembler suffisamment de monde pour atteindre l'Autriche et la Suisse, les rives du lac de Constance étant situées sur trois pays.

Samedi, 17 défilés ou rassemblements sont attendus à Constance. Dimanche, 12 rassemblements sont également annoncés dans le centre-ville même si, comme l'a souligné la Ville, une majorité d'entre eux n'interviennent pas à l'initiative d'anti-masques, mais entendent plutôt exprimer leur solidarité en ces temps de pandémie mondiale.

La police attend au total quelque 30 000 personnes et a prévu «un important déploiement» des forces de l'ordre face aux risques de débordements éventuels.

Ces défilés interviennent en pleine recrudescence des infections en Allemagne, pays pourtant plutôt épargné par le nouveau coronavirus jusqu'ici.

Samedi le nombre de nouvelles infections en 24 heures se situait au-dessus de la barre des 2500, soit le niveau d'avril.

La chancelière Angela Merkel, qui se dit très préoccupée de cette augmentation, a annoncé mardi de nouvelles restrictions portant notamment sur les fêtes privées, avec des amendes à la clé pour des contrevenants qui ne respecteraient pas certaines règles.

La municipalité de Constance a interdit aux manifestants de brandir des signes distinctifs du régime nazi ou des drapeaux du Reich allemand en souvenir de l'Empire ayant disparu après la Première Guerre mondiale, comme ils l'avaient fait à Berlin.

Lors de ce dernier rassemblement à la fin août, plusieurs centaines de manifestants avaient forcé des barrières de sécurité pour monter sur les marches du Reichstag, siège de la chambre des députés (Bundestag), marquant une nouvelle étape dans la radicalisation du mouvement.

Ces manifestations rassemblent une foule hétéroclite composée de militants anti-vaccin, de complotistes, de citoyens authentiquement préoccupés par les restrictions liées au COVID-19, mais aussi, et de plus en plus selon les autorités, de sympathisants d'extrême droite.