L'avocate et experte en affaires internationales et entrepreneure de Toronton, Annamie Paul, a été élue chef du Parti vert du Canada, samedi soir. Elle succède ainsi à Elizabeth May qui a occupé cette fonction pendant 13 ans. Cette dernière a quitté la direction du Parti vert en novembre 2019.

D'autres détails à venir.