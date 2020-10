GRAVEL, Maurice "Manouche"



Au centre d'hébergement Laprairie, le 28 septembre 2020, à l'âge de 99 ans, est décédé Maurice Gravel "Manouche", de Sainte-Catherine, époux de feu Hélène Grenon.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Bernard (Madeleine), Robert (feu Francine) et Richard (Huguette), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraireEn raison des circonstances particulières, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille en l'église de St-Constant à 10h le 10 octobre 2020.