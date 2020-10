HÉBERT, Cécile



De Saint-Hilaire, le 10 mars 2020 à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée Cécile Hébert, fille de feu Henri Hébert et de feu Alberta Larivée.Elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs Liliane, feu Agathe, feu Berthe-Alice, feu Jean-Guy, Thérèse, Huguette (François), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :BELOEIL, QC J3G 4G9Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 10 octobre 2020 dès 8h30. Les funérailles suivront à 10h30 en l'église de Mont-Saint-Hilaire, 260 Chemin des Patriotes Nord.