TÉTREAULT, Claude

comptable et antiquaire à Lavaltrie



Celui que nous appelions affectueusement Claude () nous a quittés le 24 septembre dernier après une longue maladie. Il venait d'avoir 81 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Sylvie Cloutier) et Nicolas, son petit-fils Kevin (Shany Belval) et son arrière-petit-fils, Emil, ainsi que sa douce compagne depuis 23 ans, Carolle Fréchette, sa fille Clémence Almer (Yuan Rocheleau), leurs enfants, Félix Beaulieu, Émilie Beaulieu et Noah Rocheleau, son fils Nicolas Almer (Lyne Hervieux) et leur enfant Mathieu Almer ainsi que sa belle-mère Cécile Crispen, ses belles-soeurs, Danielle Fréchette (Vincent Larivière), Lise Fréchette, Renée Fréchette et Martine Fréchette.Il laisse également dans le deuil ses soeurs, Ginette Tétreault (feu Claude Corbeil) et Diane Tétreault (Philippe-Denis Richard) ainsi de nombreux neveux et nièces. Ses nombreux clients et amis le regretteront.Travailleur acharné et passionné au parcours diversifié allant de la comptabilité aux antiquités, Claude a laissé son empreinte partout où il s'est investi. À cela s'ajoute cette richesse quotidienne que sont son humour, sa bonhommie et son sourire dans la voix, toujours prêt à servir ses clients.Récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour son implication au sein de Lavaltrie et membre actif du Regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie, Claude a marqué le monde des antiquités en y associant son nom par sa participation au sein de la Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie.Une cérémonie commémorative en son hommage aura lieu à L'Assomption à une date qui sera communiquée publiquement par la famille.