BÉLANGER, Guy



À Montréal, le dimanche 20 septembre 2020 est décédé, à l'âge de 79 ans, Guy Bélanger, conjoint de Jeannette Minotti.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Émile Archambault), ses frère et soeur Claude Bélanger (Céline Bussières), Louise Simard (Daniel Simard), ses neveu et nièces Nancy Bélanger, Julie Simard et François Simard ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 10 octobre 2020 à compter de 9h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 12h30 en la chapelle du complexe, et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le port du masque ou couvre-visage est obligatoire.