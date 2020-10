Cinq perroquets vulgaires séparés dans un zoo anglais

Les employés du Lincolnshire Wildlife Centre, un zoo à Mablethorpe, au Royaume-Uni, ont dû séparer un groupe de cinq perroquets qui prenaient un malin plaisir à insulter les passants dans un langage ordurier.

Billy, Elsie, Jade, Tyson et Eric sont des perroquets jaco, aussi appelés Gris du Gabon. Il s’agit d’une espèce intelligente, d’une grande capacité d’attachement émotionnel avec les humains et capables de faire le lien entre les sons et leur sens.

Les perroquets utilisaient des jurons pour provoquer des réactions chez les observateurs, a raconté a raconté à la BBC le directeur général du zoo, Steve Nichols. Plus les gens riaient, plus les perroquets s’encourageaient entre eux à continuer.

«Nous sommes habitués à entendre les perroquets dire des gros mots, mais nous n’en avons jamais eu cinq en même temps. La plupart des perroquets restent silencieux lorsqu’ils sont à l’extérieur, mais pour une raison que l’on ignore, ces perroquets adorent [sortir]», a-t-il expliqué à l’Associated Press.

«Lorsqu’un perroquet vous dit d’aller vous faire f----, les gens sont très amusés, a déclaré M. Nichols. Ça nous a fait sourire en cette année très difficile.»