Comment en sommes-nous arrivés là?

Il ne faut jamais souhaiter du mal à quelqu’un, dit-on.

D’accord, mais qui niera qu’il y a des malheurs ironiques ?

Personne n’a plus fait que Trump pour nier, puis minimiser la gravité de la crise actuelle.

Maintenant qu’il est atteint, j’ai hâte d’entendre les explications des négationnistes du virus.

Une riposte du Deep State pour le déstabiliser ? Gates ? 5G ? Les Reptiliens ?

Pourquoi

Une fois qu’on aura fini de rire, il reste que je n’ai jamais vécu un climat social aussi toxique chez nous.

Ni au référendum de 1995, où les divergences d’opinions ne versaient pas dans la violence, ni pendant la crise d’Oka de 1990, qui restait un événement localisé, ni pendant le verglas de 1998, de la petite bière en comparaison.

Une dame qui conduit un autobus, un gardien de sécurité sont tabassés parce qu’ils demandent le port du masque, donc le respect de la loi.

Des milliers de personnes disent : fuck la loi.

Une frange de notre peuple perd carrément les pédales.

Particulièrement retors, certains font passer leur attitude pour un simple questionnement, voire un droit fondamental, et tant pis pour les autres.

Le premier ministre appelle « au gros bon sens », mais beaucoup ne savent pas ce que c’est.

Au Canada, les Québécois sont passés, en quelques semaines, de ceux qui respectaient le plus les consignes à ceux qui s’en foutent le plus.

Notre émotivité latine ? Peut-être.

Notre ultra-dépendance envers l’État, auquel nous demandons de toujours tout régler, ce qui nous frustre d’autant plus quand il n’y parvient pas ? Peut-être.

Plus largement, nous vivons ce que Christopher Lasch voyait déjà monter en 1979 dans son ouvrage La Culture du narcissisme.

L’éducation doit aider à comprendre le monde.

Les sornettes auxquelles croient beaucoup de gens illustrent l’échec partiel du système éducatif.

L’ignorance de l’histoire fait que les gens ne se voient plus comme les maillons d’une chaîne, donc ne se soucient pas d’avoir des comportements qui construisent l’avenir.

L’économie capitaliste est plus féroce que jamais. Ses victimes le prennent donc très très mal.

Ceux dont l’emploi est précaire en veulent aux protégés.

L’hédonisme est devenu frénétique.

Je veux mon plaisir MAINTENANT : si mon bar est fermé, je pète les plombs.

Nous sommes ultra-consuméristes : si je ne peux magasiner, j’enrage.

Dans la société du spectacle, chacun se met en scène sous son meilleur jour.

Ceux qui se comparent et s’estiment loosers sont remplis de ressentiment.

La famille n’est plus, ou si peu, une structure d’autorité, mais un arrangement de convenance.

Quand on ne s’est jamais fait dire non dans la famille, on acceptera mal que le gouvernement le fasse.

Enfoui

Ajoutez à cela des réseaux sociaux qui surexcitent les esprits et nourrissent les idées les plus folles.

Ajoutez à cela, chez nous, une réforme de la santé désastreuse. Merci monsieur Barrette !

Brassez cette soupe, et cela donne ce qu’on voit.

Le pire était là, mais enfoui. La crise le fait monter à la surface.