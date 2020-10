CAPPUCCILLI, Robert



De Repentigny, le 27 septembre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé subitement M. Robert Cappuccilli, époux de Mme Diane Lajeunesse.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-François (Shervin), ses frères et soeurs René (Brigitte), Michel (Debbie) et Johanne (Jacques), ses beaux-frères et belles-soeurs Marc-André (Josée), Michelle, neveux et nièces ainsi que parents et amis.Dû aux circonstances, la cérémonie aura lieu ultérieurement.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.