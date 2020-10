D'ANDRÉ, Raymond



À Boucherville, le 26 septembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Raymond D'André, époux de Mme Yolande St-Laurent.Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil ses enfants Marco (Pascale), Chantal, ses petits-enfants Alexandra, Roxanne et Elric, son arrière-petit-fils Milann, sa soeur Huguette et son frère Bernard (Lyne), sa chatte adorée Mina ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en privé, le dimanche 11 octobre de 18h30 à 21h30 et le lundi 12 octobre de 10h à 13h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIERLONGUEUILAu lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de la Rive-Sud, 1160, boul. Nobert, Longueuil (Qc), J4K 2P1, organisme cher au défunt, serait apprécié.Le port du masque est obligatoire lors des visites.