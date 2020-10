Démystifier les arts martiaux mixtes

Dès leurs premiers balbutiements, les arts martiaux mixtes ont été catégorisés comme un sport de barbares. Pour plusieurs, on assistait au retour des gladiateurs version moderne. Toutefois, au cours des dernières décennies, cette discipline a beaucoup évolué sur et à l’extérieur de l’octogone.

C’est avec cette perspective en tête que l’ancien combattant Patrick Côté, avec l’aide de l’auteure Joanie Godin, a écrit Dans l’octogone. Un livre qui permet aux lecteurs d’apprendre les particularités des arts martiaux mixtes (AMM), mais aussi des anecdotes qui sont survenues dans les coulisses de cette discipline.

Pour bien illustrer la réalité de ce sport, Côté a fait appel aux témoignages de David Loiseau, Corinne Laframboise, Valérie Létourneau et Jonathan Vallée. Ces quatre athlètes dévoilent les hauts et les bas de leurs parcours dans les arts martiaux mixtes. On n’a pas droit à un conte de fées. Loin de là.

« Je voulais faire la lumière sur ce sport, a souligné Patrick Côté lors d’une généreuse entrevue avec Le Journal de Montréal. Je dis des vérités et je démystifie des mythes.

« Je voulais que ça soit une bible de renseignements. »

Photo d'archives

Le néophyte y trouve son compte, mais les amateurs de AMM de longue date également. Avec les anecdotes qui sont racontées dans le livre, on ne peut avoir que du respect à l’endroit des combattants.

« Je n’essaye pas de faire aimer ce sport aux gens, mais bien de leur faire comprendre, ajoute Côté. Avec les témoignages, je voulais montrer la mince ligne qui existe entre les athlètes qui ont réussi et ceux qui n’ont pas réussi.

« Ce n’est pas toujours au niveau du talent que ça se joue. Il faut que tu sois à la bonne place au bon moment. C’est difficile d’accéder au plus haut niveau et de vivre de ce sport.

« Si tu veux faire des arts martiaux mixtes pour être populaire et faire de l’argent, arrête tout de suite. »

Des sujets sensibles

Photo d'archives

Dans son ouvrage, Patrick Côté n’a pas hésité à parler de sujets sensibles comme les coupes de poids, le dopage dans l’UFC ou de la dangerosité des combats.

« Les AMM sont moins dangereux que les autres sports de contact, affirme-t-il. Les deux gars dans l’octogone sont entraînés et consentants à recevoir des coups. Ce sont des machines.

« C’est moins dangereux qu’un joueur de la LNH qui donne une mise en échec dans l’angle mort. Puis, contrairement à la boxe, tu ne reçois pas de coups répétés à la tête. Tu n’as pas de compte debout lorsque tu es commotionné. Le combat arrête avant. »

Inquiet pour le Québec

Côté a évité de tomber dans un règlement de compte avec certains acteurs du milieu. Toutefois, dans son bouquin, il n’hésite pas à traiter les dirigeants de TKO MMA de « charlatans ».

Cette organisation professionnelle permettait à la relève québécoise de faire ses classes, mais elle est inactive depuis plus d’un an.

« J’ai toujours parlé en bien de TKO MMA. Il y a du talent au Québec, mais les combattants sont coincés à l’heure actuelle. Ils n’ont pas d’endroit pour se battre ou d’organisation pour leur permettre de se développer. »

Il lance un cri du cœur.

« Je ne veux pas que le sport meure au Québec. C’est en train de crever. C’est assez incroyable lorsqu’on sait qu’on a le meilleur combattant de l’histoire (Georges St-Pierre) chez nous.

« Je ne suis pas très optimiste que ça pourra repartir comme avant. C’est plate parce que ce sont les athlètes qui payent pour cela. »

Photo d'archives

Retraite réussie

Patrick Côté est un cas rare dans le monde des sports de combat. Il a été en mesure de se retirer selon ses propres termes.

« Ma plus grande crainte était de faire le combat de trop. Mes gens me parlent de ma carrière et non de mon dernier combat. Pour moi, c’est une grande réussite.

« J’étais encore compétitif, mais peut-être pas au niveau du top 5 de ma division. Il me restait deux ou trois combats dans le corps. Mais à quel prix ? »

Il a surtout pu accrocher ses gants alors qu’il était en santé. D’ailleurs, après sa carrière, il n’a pas hésité à consulter le neuropsychologue Louis De Beaumont pour s’assurer que sa carrière ne l’avait pas affecté au niveau cognitif.

« Je suis très fier de mon après-carrière. Je l’ai bâtie et je l’ai bien préparée. Personne ne m’a rien donné.

« Je me suis inspiré des combattants qui ont pris de mauvaises décisions après leur carrière. »

En plus d’analyser les galas de l’UFC à RDS, il est partenaire au gym XPN avec Jean-François Gaudreault, le pilote Kuno Wittmer et les hockeyeurs Nicolas Deslauriers et Maxim Noreau.

Dans les derniers mois, il a suivi des cours pour devenir acteur dans des séries télévisées ou des films. On devrait le voir en action pour la première fois en 2021. « J’aime cela être devant la caméra. Ça m’a toujours attiré. Après ma carrière, je voulais me détacher de mon étiquette de combattant en touchant à plein de choses différentes. »

Cependant, sa passion pour les arts martiaux va continuer à brûler à l’intérieur de lui. « C’est toute ma vie. Je l’ai gravé à l’intérieur de moi. »

Quelques passages du livre...

Photo courtoisie

« Quand on me demande si j’ai toujours été clean, la réponse est non. Mais j’ai arrêté bien avant que l’UFC commence à imposer les tests antidopage. Ce n’est pas une excuse, je l’admets. »

« Je pouvais donc me déshydrater de 22 ou 23 lb en 18 heures. C’est certain que je ne pourrais pas faire ça demain matin, même si je sais comment faire, mais je l’ai fait 12 fois. »

« Si notre adversaire est blessé et saigne, est-ce qu’on va volontairement continuer à frapper à cet endroit ? Absolument. Aucun règlement ne l’interdit. Même si ç’a l’air chien, c’est légal. »

« Les arts martiaux mixtes sont extrêmement bien encadrés et, d’une certaine façon, ils sont moins dangereux que la boxe, par exemple. »

« Je me répète, mais personne ne pratique ce sport pour faire de l’argent au début. Je n’ai jamais fait ça pour devenir riche et populaire. En 2002-2003, mes cinq premiers combats, j’ai payé pour les faire. »

5 questions torpilles

Photo d'archives, Martin Chevalier

1. Quelle est la soumission la plus souffrante ?

« Ce sont les clés de bras. Si tu n’abandonnes pas, le bras ou l’articulation va casser. Avec un étranglement, tu vas t’endormir. Tu vas te réveiller un peu mêlé. Moins pire que de se faire knocker ou de se faire casser un bras. Le jeu au sol, ce sont des années de répétitions et d’exercices pour que ça devienne instinctif. Le jeu au sol, c’est un jeu d’échecs. »

2. Est-ce que tu es encore en contact avec des combattants de l’UFC ?

« Matt Serra est encore un bon ami à moi. Je connais bien Marc-André Barriault tout comme Elias Theodoru (ancien protégé de l’émission Ultimate Fighter) qui n’est plus dans l’UFC. Je suis aussi en contact avec Din Thomas. »



3. Quel est ton plus beau souvenir dans l’UFC ?

« J’en ai deux gros que je raconte dans le livre. Mon combat contre Chris Leben en 2005 en est un. On a été impliqué dans une guerre dans l’octogone, mais j’ai perdu par décision partagée. À mon retour dans le vestiaire, j’étais démoli et c’était ma troisième défaite de suite. Je suis assis dans le vestiaire et je pleure à chaudes larmes. Je suis détruit. Leben est rentré dans mon vestiaire. Pendant 20 minutes, on est demeurés ensemble sans se dire un mot. J’ai encore des frissons lorsque j’en parle. »

4. Quel est le meilleur adversaire que tu as affronté ?

« C’est dur de ne pas y aller avec Anderson Silva. Lorsque je me suis battu avec lui, il était à son apogée. Me battre avec lui, c’était compliqué. C’est le premier mot qui me vient à l’esprit. Il m’a frappé, mais ce n’est pas lui qui m’a frappé le plus fort. Il était précis. Tu ne peux pas trouver un partenaire d’entraînement qui bouge comme lui. Lors de la première minute, tu te dis que tu as Bruce Lee devant toi! Ma fierté est d’avoir démontré que Silva était humain. »

5. Est-ce qu’il t’est arrivé de te faire lancer des défis dans des bars au cours de ta carrière ?

« Il y a une dizaine d’années, ça m’arrivait d’avoir des invitations. Ça ne m’arrive plus maintenant. Pourquoi ? Parce que le sport est rendu beaucoup plus connu. Et de deux, les gens comprennent que les personnes qui ont des oreilles en chou-fleur, c’est dangereux ! Je ne me souviens pas de la dernière fois qu’un combattant professionnel ait été impliqué dans une bagarre dans un bar. »