Des gels de salaires en vue pour 2021

L’instabilité financière en raison de la pandémie aura des impacts sur la rémunération de base de certains travailleurs. Déjà un peu plus du tiers (36 %) des entreprises canadiennes ont opté pour un gel des salaires cette année, et les répercussions devraient se poursuivre en 2021.

Selon une récente enquête de Morneau Shepell sur les prévisions salariales, la hausse du salaire moyen à l’échelle du pays en tenant compte de tous les secteurs d’activité devrait être de 1,9 % en 2021 et de 2,1 % au Québec.

Environ 13 % des entreprises canadiennes, dont 9 % des compagnies québécoises, prévoient déjà en raison de leur situation financière ne pas accorder d’augmentation à leurs travailleurs, l’an prochain.

C’est la première fois depuis la crise financière de 2008 que le bond moyen prévu des salaires au Canada est inférieur à 2 %, note Morneau Shepell.

À titre de comparaison, en 2019, la hausse salariale pour les travailleurs avait été de 2,4 %, par rapport à la cuvée précédente. Pour 2020, elle devrait être en moyenne de 1,6 % au Canada et de 1,8 % au Québec.

« Alors que pratiquement la moitié des employeurs appréhendent l’année 2021, il est important que les Canadiens soient conscients des conséquences éventuelles sur leur bien-être financier et s’attendent à vivre une autre année difficile », prévient dans un communiqué Anand Parsan, vice-président, services-conseils en rémunération chez Morneau Shepell.

Bilan des derniers mois

Présentement, plusieurs entreprises dressent le bilan des derniers mois et se préparent à la fermeture de leur année financière. Ils doivent également tenir compte des conséquences possibles de la deuxième vague.

Il faut dire que certains secteurs ont déjà été lourdement ébranlés par les impacts de la pandémie, entre autres, l’hôtellerie, l’événementiel, la restauration, les arts et spectacles et l’industrie des voyages.

D’ailleurs, selon l’enquête, 42 % des employeurs dans le domaine des arts, du divertissement et des loisirs ont déjà décidé de geler leurs salaires en 2021, et 25 % dans les services éducatifs.

Les secteurs d’activité où les hausses devraient être les plus faibles au cours des prochains mois sont : gestion de sociétés et d’entreprises, arts, spectacles et loisirs, services d’enseignement, soins de santé et assistance sociale, et hébergement et services de restauration.

Avant l’arrivée de la COVID-19 en sol canadien, Morneau Shepell chiffrait à 2 % le nombre de compagnies qui prévoyaient ne pas offrir d’augmentation salariale en 2020.

Près de 76 % des 889 entreprises, organisations et sociétés de la Couronne ayant participé à l’enquête ont indiqué que leur chiffre d’affaires avait souffert de la pandémie.

HAUSSE DES SALAIRES DE BASE PRÉVUE EN 2021 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement 3,0 %

Services publics 2,4 %

Commerce de gros 2,2 %

Finance et assurances 2,2 %

Services professionnels, scientifiques et techniques 2,2 %

Fabrication 2,1 %

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2,0 %

Information et culture 2,0 %

Services immobiliers, de location et de location à bail 2,0 %

Transport et entreposage 2,0 %

Administrations publiques 1,8 %

Source : Morneau Shepell