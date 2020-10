LACHAPELLE, Denise

1934 - 2020



À Terrebonne, le 18 septembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Denise Lachapelle.



Elle laisse dans le deuil ses filles Diane (Jean-Claude) et Sylvie, ses petites-filles Karine et Stéphanie, son arrière-petit-fils Éloi, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.



La famille recevra les condoléances le samedi 10 octobre 2020 dès 10h en l'église St-François-de-Sales. Les funérailles suivront à 11h.



Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à Parkinson Québec, formulaires disponibles à l'église.



