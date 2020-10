BIRK, Helmut



MONTREAL, CanadaValérie, son conjoint Patrice de la Sablonnière et leur fils Philip, Carolyne, sa fille, feu Véronique, sa fille, ainsi que sa conjointe, l'Honorable Céline Hervieux-Payette, c.p., ll.l. ont le regret de vous informer du décès de monsieur Helmut Birk, c.a., cga, fca.Né à Cologne, en Allemagne, Helmut est venu s'établir au Canada en 1955. Il a gradué de l'Université Sir George Williams afin d'être admis comme C.A. pour débuter sa carrière chez Thorne Riddell et au fil de sa carrière, il a été nommé Fellow en comptabilité au sein de la firme internationale KPMG. Il a ainsi contribué à plusieurs projets d'investissements étrangers. Il a aussi été reconnu comme fiscaliste expert par ses pairs.Helmut a siégé sur le Conseil de la Fondation Canadienne de la Taxation. Grâce à son expertise, il a participé avec le Gouvernement québécois à une réforme majeure de la Loi sur l'Impôt sur le Revenu du Québec. Helmut a aussi siégé comme conseiller spécial sur le prestigieux Comité Sénatorial des Banques et du Commerce durant plusieurs années.Helmut a également siégé sur l'Exécutif de l'Association Internationale de la Taxation (IFA), ainsi que membre actif du Altlantik-Brücke.Au Canada, il a été membre et Président de la Chambre de Commerce Canada-Allemagne pendant une décennie.En plus de tous ces engagements, Helmut a été Président de l'École allemande Alexander von Humboldt pendant plusieurs années, réalisant l'acquisition d'une école internationale au niveau primaire et secondaire, dont les gradués ont reçu un diplôme les qualifiant au Canada et en Allemagne et maîtrisant le français, l'anglais et l'allemand. Helmut a reçu l'ordre de mérite de la République fédérale d'Allemagne pour ses contributions d'échanges entre les deux pays.Helmut était un athlète accompli, membre du Club Sportif MAA pendant près de 40 ans. Il pratiquait plusieurs sports dont la voile, la natation, le tennis, le ski et le vélo. Helmut était avant tout un homme de coeur, distingué, perfectionniste, engagé mais surtout était aimé de tous. Nous le regretterons et garderons en mémoire cet homme exceptionnel.Jeudi 8 octobre 14:00 - 17:00 | 18:00 - 21:00, vendredi 9 octobre: 10:00 - 11:00. L'enterrement aura lieu à Victoriaville - Paroisse Saint-Victoire 99 Notre Dame Ouest vers 14:00.Des dons à Diabète Québec ou à la fondation AVH seraient appréciés.