Fortin, Réal



C'est avec une infinie tristesse que nous vous annonçons le décès, à Montréal, de monsieur Réal Fortin, époux de feu madame Élodie Légaré, le 21 septembre 2020. En toute quiétude et paisiblement, il a entamé son ultime voyage après une vie bien remplie. Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Johanne Zenga), Michelle (Roger Langlais) et Renée (André Robidoux), ainsi que ses soeurs, Monique et Jeannine Fortin.Nous avons cherché les mots, mais ils restaient coincés dans notre gorge. Nous avons fouillé dans nos souvenirs, mais ils se terraient dans notre mémoire. D'une voix venue d'ailleurs, Maman nous a dit de chercher dans notre coeur.Nous y avons trouvé l'immense respect pour un homme de sa génération qui, avec ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts, a su, par devers tout, être un père aimant et exemplaire. Pour tout cela et pour bien d'autres choses, nous lui serons éternellement reconnaissants.Ainsi Papa, comme tu nous le disais ces dernières années alors que ton énergie d'antan se faisait plus rare et que tu faisais la sieste l'après-midi, va faire " un petit sommeil de paupières ". Repose-toi et ne te soucie plus de rien. Tes enfants sont là pour veiller au grain.La famille tient à remercier le personnel du Pavillon des Bâtisseurs pour leur soutien et les bons soins prodigués.À l'aube d'une seconde vague de pandémie de COVID-19, en ces temps incertains et par souci de la santé de nos proches, amis et connaissances, il a été décidé par ses enfants, avec tout le respect qui lui est dû, de remettre à une date ultérieure, les funérailles et cérémonie de commémoration du défunt.