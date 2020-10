Edouard St-Laurent propulse les Foreurs

L’attaquant Edouard St-Laurent a marqué deux buts et obtenu une mention d’aide pour mener les Foreurs vers leur première victoire de la saison, samedi, à Val-d’Or, où ils ont vaincu les Olympiques de Gatineau par la marque de 3 à 1.

Il s’agit d’une douce revanche pour les Foreurs qui s’étaient inclinés 4 à 3 en fusillade vendredi soir, contre les Olympiques, à leur premier match de la campagne 2020-2021.

Les Foreurs n’ont pas tardé à prendre le contrôle puisque St-Laurent a marqué son premier but du match dès la 15e seconde de jeu. Au deuxième vingt, St-Laurent et Anthony Allepot ont inscrit chacun un but avec 64 secondes d’écart, donnant ainsi une sérieuse option sur la victoire à l’équipe locale. Jakob Pelletier a contribué aux trois buts des siens.

Tristan Allard a privé Jonathan Lemieux d’un blanchissage en touchant la cible en désavantage numérique, avec moins de cinq minutes à faire au match. Le gardien des Foreurs a réalisé 19 arrêts dans cette rencontre tandis que son homologue, Rémi Poirier, en a effectué 39.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Rouyn-Noranda, William Rouleau a enfilé l’aiguille à la 17e seconde de jeu de la prolongation pour procurer un gain de 5 à 4 aux Huskies face aux Voltigeurs de Drummondville. Alex Beaucage a obtenu une mention d’aide sur le but victorieux, lui qui avait inscrit ses deuxième et troisième filets de la saison en période médiane.

Du côté des Voltigeurs, Isiah Campbell a touché la cible à deux reprises tandis que Xavier Simoneau a conclu la rencontre avec trois points (un but et deux aides).

À Baie-Comeau, Jérémy Martin, Vasily Ponomarev et Xavier Bourgault ont secoué les cordages pour les Cataractes de Shawinigan, qui se sont imposés 3 à 1 devant le Drakkar. Le gardien des Cataractes Antoine Coulombe a repoussé 28 des 29 lancers auxquels il a fait face.