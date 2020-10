TABOÏKA, Mario G.



À Montréal, le 21 septembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé subitement Monsieur Mario G. Taboïka, fils de feu Vasile Taboïka et Yvette Rioux, époux de Denise Dupuis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, sa belle-soeur Lise (Guy), son beau-frère Raymond (Sylvie), ses nièces et son neveu, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 octobre dès 10h, suivi des funérailles à 11h à l'église St-Rémi de Napierville, située au 840, rue Notre-Dame.