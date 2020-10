TRUDEAU, Lucile

née Lecavalier



Le 26 septembre 2020, à l'âge de 94 ans est décédée Lucile Lecavalier. Elle est allée rejoindre son époux René Trudeau et ses fils Raymond et Daniel.Elle laisse dans le deuil son fils Robert (Louise), ses filles Suzanne (Yves) et Francine (Michel), ses petits-enfants Stéphanie, Jonathan, Yannick, Audrey et Mathieu, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Gisèle (feu Bernard), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Selon sa volonté, aucunes funérailles ne seront célébrées.