MASSICOTTE, Jean-Paul

Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 28 septembre, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Massicotte, époux de madame Jacqueline Amireault.

Il laisse dans le deuil son épouse Jacqueline, ses enfants Serge (Guylaine Huneault) et Carole, ses petits-enfants : Karine et Maxime, ses arrière-petits-enfants Mathis et Amélya ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis.



La famille recevra les condoléances le samedi 10 octobre de 9h à 12h et les funérailles suivront à 12h en la chapelle du:



COMPLEXE FUNÉRAIRE