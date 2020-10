Finale de la NBA: les Lakers en plein contrôle sur le Heat

Les Lakers de Los Angeles n’ont encore une fois pas laissé la moindre chance au Heat de Miami et ont remporté le second match de la finale de la NBA par la marque de 124 à 114, vendredi, à Orlando.

Limiter les chances du duo LeBron James/Anthony Davis faisait partie du plan de match du Heat, mais les deux comparses ont encore une fois animé l’attaque de Los Angeles.

Avec 65 points à eux deux, James et Davis ont inscrit plus de la moitié des points des Lakers dans cete rencontre. Le «King» est d’ailleurs passé bien près du triple-double avec 33 points, neuf rebonds et neufs assistances, tandis que Davis a récolté 32 points et 14 rebonds.

Ils sont d’ailleurs devenus la première paire des Lakers depuis Kobe Bryant et Shaquille O’Neal, en 2002, à inscrire 30 points chacun dans un match de la finale.

Miami était amputé de deux de ses meilleurs éléments en Bam Adebayo et Gordan Dragic, tous deux blessés. Jimmy Butler (25 points) et Kelly Olynyk (24) ont tenté de limiter les dégâts, mais sans succès.

Les Lakers tenteront de demeurer parfait dans cette ultime série de la saison 2019-2020 en remportant le troisième duel, dimanche.